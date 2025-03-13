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Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı! İlginç anlar kamerada

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Kayseri'de bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, altınlara bakma bahanesiyle yanına geldiği sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Kadın, çevredeki komşu esnafların yardımıyla etkisiz hale getirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kazancılar Çarşısı'nda bir kuyumcuya giren yaşlı kadın; sarrafın altınları gösterdiği sırada yanında bulunan taşla kafasına vurdu. Sarrafla aralarında bir süre boğuşma yaşanan kadın daha sonra biber gazı sıktı. Sesleri duyan komşu esnaflar, kuyumcuya gelerek yaşlı kadını etkisiz hale getirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan sarraf çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ise kadını gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcuda inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR KAMERALAR

Öte yandan yaşlı kadının sarrafın kafasına taşla vurduğu ve sonrasında yaşanan arbede güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı! İlginç anlar kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Haram paradan hayır gelmez

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