Yaşlı çifti öldürüp atla kaçan sanık yeniden yargılanacak

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde alacak verecek meselesinden dolayı yaşlı çifte evlerinin önünde pusu kurup öldürdükten sonra olay yerinden atla kaçan sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası bozuldu. Sanık, yeniden hakim karşısına çıkacak.

2 Ekim 2025'te ilçeye bağlı Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; cami çıkışı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evlerinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan Fahri B. ile eşi Gülhanım B., hayatını kaybetti.

Özel ekip cinayeti at nalından çözdü

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde at nalı izlerine rastlarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinden oluşan özel bir araştırma ekibi oluşturuldu. Ekipler tarafından yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda M.G.'nin (60) olay yerine bir at vasıtasıyla geldiği ve cinayeti işledikten sonra olay yerinden aynı at ile uzaklaştığı tespit edildi. Ekipler tarafından M.G.'nin adresine gerçekleştirilen operasyonla şahıs gözaltına alındı.

Cinayetin sebebi alacak-verecekmiş

Öte yandan, M.G.'nin öldürdüğü Fahri B.'ye yıllar önce 70 bin TL borç verdiği ve parayı geri alamadığı için cinayeti işlediği öğrenildi. Gözaltına alınan M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetin ardından at üzerinde kaçtığı görüntüler ortaya çıktı

Ayrıca, yaşlı çifti evlerinin önünde öldüren M.G.'nin cinayetin ardından atla olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozuldu

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık M.G.'ye Fahri B.'ye yönelik 'tasarlayarak kasten öldürme' ve Gülhanım B.'ye yönelik 'bir suçu gizlemek ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstinaf kararı bozdu

12. Ceza Dairesi, çifte cinayet davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan M.G.'ye verilen kararı bozdu. Sanık, bu kararın ardından önümüzdeki hafta yeniden 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı