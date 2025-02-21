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Yaşlı Bakım Merkezinde Darp Edilen Engelli Adamın Ölümüne Sebep Olan İki Sanığa 16 Yıl 6 Ay Ceza

Yaşlı Bakım Merkezinde Darp Edilen Engelli Adamın Ölümüne Sebep Olan İki Sanığa 16 Yıl 6 Ay Ceza
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki yaşlı bakım merkezinde bedensel engelli Avni Kılıçaslan'ın darbedilerek ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanık, toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar tahliyelerini talep etti ancak mahkeme talebi reddetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşlı bakım merkezinde kalan bedensel engelli adamın darbedilerek ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 16'şar yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çerkezköy'deki bir yaşlı bakım merkezinde 6 Şubat 2024'te kurum personeli tarafından darbedilen bedensel engelli Avni Kılıçaslan (71), tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 15 Ağustos 2024'te hayatını kaybetmişti. Kılıçaslan'ı darp ettikleri iddiasıyla kurum çalışanları M.C.B. ve M.S. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz eylül ayında yapılan 4'üncü duruşmada mahkeme heyeti, aile ve savcının talebini kabul ederek dosyayı Çerkezköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etmişti. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık bir yıl süren yargılamanın ardından sanıklar karar duruşmasına çıktı.

Sanıklar tahliyelerini talep etti

Tutuklu sanıklar M.C.B. ve M.S., Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Çerkezköy Adliyesi'ndeki duruşma salonuna getirildi. Duruşmaya sanıkların avukatları, Avni Kılıçaslan'ın ailesi ve avukatları ile Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları katıldı. İddia makamının mütalaasının okunmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ve Avni Kılıçaslan'ın avukatı, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan M.S., olay günü Avni Kılıçaslan'ın kendisine küfür ettiğini, bir kez yumruk ve tokat attığını, başka bir eylemde bulunmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti. Diğer sanık M.C.B. ise yaklaşık 7 yıldır sağlık personeli olarak görev yaptığını, olay günü acil tıbbi müdahale dışında Kılıçaslan'a herhangi bir müdahalede bulunmadığını savundu.

16 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye talebini reddederek, M.C.B. ve M.S.'ye ayrı ayrı "kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma" suçundan 12'şer yıl, "cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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