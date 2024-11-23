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Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı

Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
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Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 76 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 'köpeğe cinsel saldırı' suçlamasıyla gözaltına alınan M.A. (76), tutuklandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İl Jandarma Komutanlığı Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hayvanlara istismarda bulunup eziyet eden M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCE GÖZALTI, SONRA TUTUKLAMA

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda M.A.'yı yakalayıp, 'Köpeğe cinsel saldırı' suçlamasıyla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıShef :

Bu tür haberleri yayınlamayın. Gıdada hile yapan firmaların adlarını yazamıyorsunuz ifşa olmasın diye ama suçu işleyen bir gariban ise hem resim, hem isim ….

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıKardelen:

igrenc otesi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıOnuncu Köy:

Dayımda tabanca çalışıyor demek ki hala . Ne yapsın? Demek o yüzden eskiler ikinci üçüncü hanımı alıyorlarmış .

Yorum Beğen0
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