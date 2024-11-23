Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 76 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 'köpeğe cinsel saldırı' suçlamasıyla gözaltına alınan M.A. (76), tutuklandı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İl Jandarma Komutanlığı Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hayvanlara istismarda bulunup eziyet eden M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
ÖNCE GÖZALTI, SONRA TUTUKLAMA
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda M.A.'yı yakalayıp, 'Köpeğe cinsel saldırı' suçlamasıyla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.