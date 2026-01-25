Haberler

Samsun'daki boğaz kesme cinayetinde yeni gelişme: Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Güncelleme:
Samsun'da bir kadın, yasak ilişki yaşadığı sevgilisini tartışma sonucunda bıçakla boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı.

Samsun'da bir kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini, araçta çıkan tartışma sonucu boğazını keserek öldürdüğünü belirterek polise teslim olmasının ardından kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli olan Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. (45) ile buluştu. Gamze S.'nin ayrılmak istemesi, Ferit M.'nin de bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vurarak öldürdü. Gamze S. olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu. Polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaparken, Ferit M.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Gamze S. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren cinayet bürosu Gamze S.'nin eşi Dursun A.S. ile oğlu Aydın S.'yi de gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
