Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi!

Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi!
Haber Videosu

Tenable adlı yarışma programında, yarışmacının kendi adıyla aynı olan bir başkent adını bile söyleyememesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Sunucu Warwick Davis, yarışmacıdan G ile L harfleri arasında başlayan ve 7 harfli olan 10 ülke ismi söylemesini istedi. Ancak yarışmacı Georgia, kendi adı olan 'Georgia'yı söylemek yerine başka bir ülkeyi söyledi.

İngiltere'de yayınlanan Tenable yarışmasında bir yarışmacı, oldukça basit bir coğrafya sorusunda hata yapınca yüzü kızardı.

İzleyiciler, yarışmacının kendi ismiyle aynı olan bir başkent adını bile söyleyememesine şaşırdı.

Sunucu Warwick Davis, takımdan G ile L harfleri arasında başlayan ve 7 harfli olan 10 ülke ismi söylemelerini istedi.

Ancak yarışmacı Georgia, kendi adı olan "Georgia"yı söylemek yerine başka bir ülkeyi söyledi ve böylece çok bariz bir cevabı kaçırdı.

Bu hata sosyal medyada büyük tepki aldı. Bazı izleyiciler, "Akıl neredeydi?" diye sordu.

Bazıları ise, "Adı tam olarak yedi harfli ve G harfiyle başlayan bir ülke," diyerek espri yaptı.

Warwick Davis, ITV kanalının programı iptal etmesinden sonra yarışmanın geri dönmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Davis, Harry Potter ve Star Wars gibi ünlü filmlerde rol almasıyla tanınıyor.

Sunuculuk yaptığı Tenable programı 2016'dan beri devam ediyordu ancak bu yıl Ağustos ayında iptal edildi.

Programı çok sevdiğini belirten Warwick, hayranların tepkilerini görünce yarışmanın yeniden başlayabileceğini düşünüyor.

Warwick, "Tenable'i sunmak benim için çok keyifliydi. İnsanlar hala eski bölümleri izliyor ve seviyorlar," dedi.

Ayrıca, "Tenable'i özleyenlerin videolarını çekip ITV'ye göndermek isterim," diye espri yaptı.

Yeniden başlamak için kanalın yüksek reyting ve iyi gelir sağlaması gerektiğini söyleyen Warwick, televizyonun artık değiştiğini ve reklamverenlerin önemli olduğunu vurguladı.

"Bir gün Tenable'in tekrar yapılması mantıklı olabilir. Belki ileride bir Tenable filmi bile olur!" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Kulisleri hareketlendiren ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz

"Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, adeta destan yazıyoruz"
Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz

İsrail'in gerçek amacını anlatıp meydan okudu: İzin vermeyeceğiz
Kızına mezuniyet hediyesi verdi, çevredekiler olayı çok başka anladı

Kızına mezuniyet hediyesi verdi, çevredekiler olayı çok başka anladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan-Kosova arasında gerginlik yeniden alevlendi, normalleşme süreci askıya alındı

Avrupa'nın ortasındaki gerilim yeniden alevlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.