Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi!

İngiltere'de yayınlanan Tenable yarışmasında bir yarışmacı, oldukça basit bir coğrafya sorusunda hata yapınca yüzü kızardı.

İzleyiciler, yarışmacının kendi ismiyle aynı olan bir başkent adını bile söyleyememesine şaşırdı.

Sunucu Warwick Davis, takımdan G ile L harfleri arasında başlayan ve 7 harfli olan 10 ülke ismi söylemelerini istedi.

Ancak yarışmacı Georgia, kendi adı olan "Georgia"yı söylemek yerine başka bir ülkeyi söyledi ve böylece çok bariz bir cevabı kaçırdı.

Bu hata sosyal medyada büyük tepki aldı. Bazı izleyiciler, "Akıl neredeydi?" diye sordu.

Bazıları ise, "Adı tam olarak yedi harfli ve G harfiyle başlayan bir ülke," diyerek espri yaptı.

Warwick Davis, ITV kanalının programı iptal etmesinden sonra yarışmanın geri dönmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Davis, Harry Potter ve Star Wars gibi ünlü filmlerde rol almasıyla tanınıyor.

Sunuculuk yaptığı Tenable programı 2016'dan beri devam ediyordu ancak bu yıl Ağustos ayında iptal edildi.

Programı çok sevdiğini belirten Warwick, hayranların tepkilerini görünce yarışmanın yeniden başlayabileceğini düşünüyor.

Warwick, "Tenable'i sunmak benim için çok keyifliydi. İnsanlar hala eski bölümleri izliyor ve seviyorlar," dedi.

Ayrıca, "Tenable'i özleyenlerin videolarını çekip ITV'ye göndermek isterim," diye espri yaptı.

Yeniden başlamak için kanalın yüksek reyting ve iyi gelir sağlaması gerektiğini söyleyen Warwick, televizyonun artık değiştiğini ve reklamverenlerin önemli olduğunu vurguladı.

"Bir gün Tenable'in tekrar yapılması mantıklı olabilir. Belki ileride bir Tenable filmi bile olur!" dedi.