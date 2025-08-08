Yargıtay, Narin Güran Davasında Cezaların Onanmasını İstedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'da kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı. Tebliğname, Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'da kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı. Tebliğname, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde de bu karar hukuk uygun bulunmuştu. Yapılan temyiz başvurusu sonrası dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Başsavcılım, bir tebliğname hazırlandı ve sanıklar hakkında verilen cezaların onanması talebiyle dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran için ailesinin 21 Ağustos 2024'te kayıp ihbarında bulunmuş, 8 Eylül 2024 tarihinde köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde Narin'in cesedi bulunmuştu. - ANKARA