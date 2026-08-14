Ali Kurama davasında polis memuru Cafer D.'ye tahliye

Burdur'un Bucak ilçesinde gözaltına alınırken aldığı darbe sonrası yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Ali Kurama'nın ölümüyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Daha önce "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan polis memuru Cafer D.'nin kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu polis memuru adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Kurama'nın ailesi karara tepki gösterdi.

Olay, 2 Mart 2023 tarihinde Bucak ilçesine bağlı Sazak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Kurama, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında polis ekiplerine hakaret etti. Bunun üzerine Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Cafer D., Ramazan Ç. ve Ferhat A., Kurama ile arkadaşları Murat T. ve Gizem Ö.'yü gözaltına almak üzere bölgeye gitti. Gözaltı işlemi sırasında taraflar arasında arbede çıktı. Arbede sırasında başına darbe alan Ali Kurama, kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kurama, yaklaşık 2 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Kurama, 3 Mayıs 2023 tarihinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis memuru Cafer D. tutuklanırken, Ramazan Ç. ise tutuksuz yargılanmaya başladı.

9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmişti

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında polis memuru Cafer D., Ali Kurama'ya yönelik eylemi nedeniyle "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında haksız tahrik ve iyi hal indirimlerini uygulayarak cezayı 9 yıl 4 ay 15 güne indirdi. Sanık polis memuru Ramazan Ç. hakkında ise Ali Kurama'ya yönelik "kasten yaralama" suçundan açılan davada kesin ve somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi. Sanık Murat T. de "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay kararı bozdu, yeniden yargılama başladı

Karara yapılan itirazın ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay tarafından kararın bozulmasının ardından davanın yeniden görülmesine karar verildi. Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yeniden yargılamanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Cafer D., sanık Ramazan Ç. ve aileleri, müşteki sanık Gizem T., sanık Murat T.'nin avukatı, taraf avukatları ile hayatını kaybeden Ali Kurama'nın ailesi katıldı. Duruşmada Kurama'nın ailesi adalet istediklerini belirterek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Cafer D. ise uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini istedi. Sanık Ramazan Ç. de olay sırasında Ali Kurama'ya herhangi bir müdahalede bulunmadığını savunarak beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuklu bulunan polis memuru Cafer D.'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi ve tutuksuz yargılanan sanıkların yargılanmasına devamı için ileri bir tarihe ertelendi.

Tahliye kararının ardından Ali Kurama'nın ailesi karara tepki gösterdi. Acılı baba Mehmet Kurama, adliye çıkışında yaptığı açıklamada karara tepki göstererek, "Oğlumu öldürdüler, herkesi sonrasında saldılar. Yazıklar olsun, adalet yok. Benim oğlumu bir kişi öldüremez. Benim oğluma suç atıyorlar, adalet yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı