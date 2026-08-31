Kayseri'de Tramvay Durağında Kuru Sıkı ile Kanlı Kavga

Kayseri'de yaralı olarak tramvaya sığındıktan sonra tedavi altına alınan gencin, tanımadığı biri tarafından küfürleşme iddiasıyla kuru sıkı tabanca ile vurulduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren 18 yaşındaki şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavgada tabancayla yaralanan H.E.A. (16) İldem-Organize Sanayi yönünden ilerleyen tramvaya bindi. Tramvayda yolculuk yapan vatandaşların ihbarı üzerine tramvayın durduğu Tuna Durağı'na polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından durakta yapılan ilk müdahalenin ardından H.E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tanımadığı kişi tarafından vurulmuş

Gece saatlerinde meydana gelen olayın detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre, Mimarsinan Kavşağı Tramvay Durağı içerisinde tramvay bekleyen ve alkollü olduğu öğrenilen H.E.A. ile tanımadığı E.G. arasında küfürleşme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.G., yanındaki kuru sıkı tabancayla H.E.A.'ya ateş etti. Vücudunun 3 farklı yerinden yaralanan H.E.A.'nın olayın şoku ile tramvaya bindiği ve burada vatandaşlar tarafından fark edildiği belirlendi. Çalışma başlatan polis ekipleri de, E.G.'yi olayda kullandığı kuru kısı tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı