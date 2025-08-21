Yapımcı Erol Köse'nin kızı, köpeği serbest bırakıp çocuğun üzerine saldı

Yapımcı Erol Köse'nin kızı Dijan Köse'nin sahilde serbest bıraktığı köpeği, bir çocuğun üzerine koştu. Köpeği görüp korkan çocuk denize atladı.

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin kızı Dijan Köse skandala imza attı. Sahilde gezinen Köse, köpeğini bir anda köpeğini serbest bıraktı.

Sağa sola koşturan köpeğin kendisine doğru geldiğini gören bir çocuk, korkarak denize atladı. O anları kahkahalarla kaydedip sosyal medyada paylaşan Köse, gelen tepkiler üzerine videoyu silmek zorunda kaldı. Köse'nin sorumsuz davranışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.