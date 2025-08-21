Yapımcı Erol Köse'nin kızı, köpeği serbest bırakıp çocuğun üzerine saldı
Ünlü yapımcı Erol Köse'nin kızı Dijan Köse, sahilde gezerken köpeğini serbest bıraktı. Sağa sola koşmaya başlayan köpekten korkan bir çocuk denize atladı. O anları kahkahalarla kaydeden Köse, bir de sosyal medya hesabından paylaştı. Dijan Köse gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
Yapımcı Erol Köse'nin kızı Dijan Köse'nin sahilde serbest bıraktığı köpeği, bir çocuğun üzerine koştu. Köpeği görüp korkan çocuk denize atladı.
EROL KÖSE'NİN KIZINDAN SKANDAL HAREKET
Ünlü yapımcı Erol Köse'nin kızı Dijan Köse skandala imza attı. Sahilde gezinen Köse, köpeğini bir anda köpeğini serbest bıraktı.
KÖPEĞİ GÖREN ÇOCUK DENİZE ATLADI
Sağa sola koşturan köpeğin kendisine doğru geldiğini gören bir çocuk, korkarak denize atladı. O anları kahkahalarla kaydedip sosyal medyada paylaşan Köse, gelen tepkiler üzerine videoyu silmek zorunda kaldı. Köse'nin sorumsuz davranışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.