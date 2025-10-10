Yanlışlıkla hamile sevgilisine çarpan genci bıçaklayarak öldürdü

İngiltere'de 20 yaşındaki bir genç, hamile sevgilisine yanlışlıkla dokunan bir mülteciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Olay anına ait görüntüler ülkeyi şoke etti.

Huddersfield kentinde 3 Nisan günü yaşanan olayda, uyuşturucu etkisi altındaki Alfie Franco, kalabalık bir caddede yürüyen 16 yaşındaki Ahmad Al Ibrahim'e hiçbir neden olmadan saldırdı.

Ahmad, yürürken Franco'nun hamile sevgilisine hafifçe çarptı. Bunun üzerine Franco, esrar, kokain ve ketamin karışımıyla etkisi altındayken Ahmad'a laf atmaya başladı. Genç, geri dönüp ne olduğunu anlamaya çalışınca Franco cebinden yaylı bıçağını çıkararak Ahmad'ın boynuna sapladı.

Olay görüntülerinde, bıçaklama anı sansürlense de, Ahmad'ın boğazını tutarak sendelediği, Franco'nun ise panikle kaçtığı anlar görülüyor.

Suriye'deki savaştan kaçarak İngiltere'ye sığınan Ahmad, aldığı yara nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otopsi raporuna göre genç, şah damarı, soluk borusu ve gırtlağının kesilmesi sonucu dakikalar içinde kan kaybederek öldü.

Leeds Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, jürinin izlediği görüntüler herkesi derinden sarstı.

Sadece üç saatlik değerlendirme sonunda, Franco cinayetten suçlu bulundu.

Duruşmada Franco'nun evinde çok sayıda bıçak koleksiyonu bulunduğu, cep telefonunda ise öldürdüğü bıçakla çekilmiş videolar olduğu ortaya çıktı.

Franco'nun saldırıdan bir gün önce arkadaşlarına birini bıçaklamayı planladığını söylediği de kanıtlandı.

"Kendimi Korumak İçin Taşıyordum" Savunması

Franco, duruşmada bıçağı "kendini korumak için" taşıdığını iddia etti:

"Kasabada bazı olaylar duyuyordum, bu yüzden yanımda bulunduruyordum," dedi.

Ancak savcı Richard Wright, Franco'nun Ahmad'ın sevgilisine dokunmasını "bahane ederek saldırdığını" belirtti:

"Ahmad'ın hiçbir şansı yoktu. Alfie Franco ona ikinci kez bile bakmadı," dedi.

Franco sorguda "Onu ben öldürdüm. Keşke yapmasaydım ama artık geri alamam," diyerek cinayeti itiraf etti.

Huddersfield yakınlarında yaşayan Franco, kamuya açık alanda bıçak taşımaktan da suçlu bulundu.