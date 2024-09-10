Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını baştan sona yeniledi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Chloe Fountain adlı bir kadın, evine döndüğünde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Hiçbir tadilat planı olmamasına rağmen, mutfağını yenileyen bir ekip işçi buldu.

Chloe, yaşadığı bu ilginç olayı TikTok platformunda paylaştı. Videoda, evine girdiğinde koridorda uzun bir örtü ve mutfağında çalışan dört işçi gördüğünü anlatıyor. İşçileri uyarmaya çalışsa da, gürültüden dolayı sesini duyuramadığını belirtiyor.

Bu karışıklık sonucunda Chloe'nun mutfağına yeni granit tezgahlar takıldı. Kadın, beklenmedik bu yenilemeyi sevdiğini ve hatta faturasını ödediğini söylüyor.

Olayın gerçekliği hakkında şüpheler oluştu. Bazı izleyiciler, böyle bir karışıklığın nasıl olabileceğini sorguladı. Chloe, Daily Star gazetesine verdiği röportajda, yaşadığı yerdeki evlerin aynı plana sahip olduğunu ve kapısını kilitlemediğini açıkladı.

Ancak bir mutfak ustası, müşteri evde olmadan böyle bir işe başlanamayacağını belirterek olayın gerçekliğini sorguladı. Bazı yorumcular ise, bunun TikTok'ta popülerlik kazanmak için kurgulanmış olabileceğini öne sürdü.

İlginç bir şekilde, Chloe geçen yıl da benzer bir olay yaşadığını, o zaman bahçesinde yanlışlıkla çalışmaya başlayan işçileri durdurmadığını hatırlattı.

Bu olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve insanların gerçekliği hakkında tartışmasına neden oldu. Chloe'nun paylaşımı, günümüzde sosyal medya içeriklerinin güvenilirliği konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.