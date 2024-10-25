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Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş

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Terör saldırısı soruşturmasında eylemi gerçekleştiren teröristlerin bir gün önceden TUSAŞ'a giderek keşif yaptıkları ve eylem için kullanmayı planladıkları taksicinin telefonunu aldıkları ortaya çıktı. Eylemin gerçekleştiği gün taksici çalan telefona cevap vermeyince hain teröristler yoldan geçen taksici Murat Arslan'ın aracına bindi. O sabah, meslektaşının çalan telefonu açmaması saldırıda şehit olan Murat Arslan'ın kaderini değiştirdi.

Tusaş'a düzenlenen hain terör saldırısı ile ilgili yapılan soruşturma çok çarpıcı detayları da ortaya çıkarmaya devam ediyor. Saldırıda şehit düşen taksici Murat Arslan'ın da bir tesadüf sonucunda şehit olduğu ortaya çıktı.

BAŞKA BİR TAKSİCİNİN NUMARASINI ALMIŞLAR

T24'te yer alan habere göre, saldırıda yaşamını yiteren takicinin bir telefonla kaderi değişti. Saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin, saldırıdan bir gün önce TUSAŞ'ın G1 kapısında keşif yaptıkları belirlendi. İki terörist, aynı gün taksi durağına gelip, yanlarında çanta ya da herhangi bir yük olmadan G1 kapısına gidip döndüler. Bu sırada ilk taksicinin telefon numarasını alarak ertesi gün yeniden iletişime geçmek üzere hazırlık yaptılar.

Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş

MURAT ARSLAN'IN ARACINA TESADÜFEN BİNMİŞLER

Saldırı günü geldiklerinde, aynı taksiciye ulaşmak için telefon numarasını aradılar; ancak taksici telefonu açmadı. Başka çareleri kalmayan teröristler, yolun karşısına geçerek sıradaki taksici Murat Arslan'ın aracına bindi. Arslan, o gün hiçbir şeyden habersiz aldığı iki yolcunun, ülke tarihine kazınacak bir eylemi planladığından habersizdi. Teröristler, yolda Arslan'ı katlederek yanında getirdikleri silah ve mühimmatla eylemi gerçekleştirdiler. Murat Arslan, kardeşiyle birlikte taksicilik yaparak geçimini sağlayan bir emekçiydi. O sabah, meslektaşının telefonu açmaması nedeniyle iki teröristle karşılaşan Arslan, tarihin en trajik terör olaylarından birinin kurbanı oldu.

Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş

Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Murat Arslan Güvenlik 3-sayfa Hukuk TUSAŞ Dünya Terör

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