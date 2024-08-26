Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak

Muğla'da 5 yıl önce, Büyükşehir Belediyesi'nde belediye otobüs şoförü olarak çalışan Cihan Altın'ın yanına gelen bir yolcu, "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin; şu bin lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" deyip indi. Altın, "Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de parayı veren yolcu, "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun. Babana selam söyle" diyerek uzaklaştı.

ANNEDEN YASAK AŞK İTİRAFI

Durumu anlattığı annesi Suzan Yıldırım ise 1987'de adliyede çalıştığı sırada işadamı Orhan Karaca ile yasak aşk yaşadığını ve bu ilişkiden dünyaya getirip resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım'ın nüfusun kaydettirdiğini öğrendi.

SERVETE ORTAK OLDU

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; büyük bir üzüntü yaşayan ve işinden ayrılmak zorunda kalan Cihan Altın, işadamı Orhan Karaca'ya (63), babalık davası açtı. 6 yaşındayken trafik kazasında ölen kütükteki babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açılarak yapılan testte, babası olmadığı anlaşıldı. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da Orhan Karaca'nın (63) yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedilen Altın, 15 taşınmazına ve 100 milyonluk servetine de ortak oldu. Ayrıca babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 355 bin liralık tazminat davasını kazandı.

"ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın, "31 yaşında tesadüfen bir yolcunun yanıma gelip "Babana selam söyle" demesi ile gerçek babamı öğrendim. Mahkeme kararıyla kesinleşti. Ancak bana babalık yapmadı. Ben babasız büyüdüm. Benim de bir kızım var. Ona en iyi şekilde babalık yapmaya çalışıyorum. Kazandığım 355 bin lira tazminatı benim gibi babasız büyüyen çocuklar için, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım" dedi.