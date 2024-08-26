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Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak

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Muğla'da, kullandığı belediye otobüsünde yanına gelen bir kişinin "Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Babana selam söyle" sözleriyle gerçek babasının bir işadamı olduğunu öğrenen Cihan Aydın, açtığı davayı kazanarak, 15 taşınmaz ve 100 milyon lira servete ortak oldu.

Muğla'da 5 yıl önce, Büyükşehir Belediyesi'nde belediye otobüs şoförü olarak çalışan Cihan Altın'ın yanına gelen bir yolcu, "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin; şu bin lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" deyip indi. Altın, "Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de parayı veren yolcu, "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun. Babana selam söyle" diyerek uzaklaştı.

ANNEDEN YASAK AŞK İTİRAFI

Durumu anlattığı annesi Suzan Yıldırım ise 1987'de adliyede çalıştığı sırada işadamı Orhan Karaca ile yasak aşk yaşadığını ve bu ilişkiden dünyaya getirip resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım'ın nüfusun kaydettirdiğini öğrendi.

Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak

SERVETE ORTAK OLDU

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; büyük bir üzüntü yaşayan ve işinden ayrılmak zorunda kalan Cihan Altın, işadamı Orhan Karaca'ya (63), babalık davası açtı. 6 yaşındayken trafik kazasında ölen kütükteki babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açılarak yapılan testte, babası olmadığı anlaşıldı. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da Orhan Karaca'nın (63) yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedilen Altın, 15 taşınmazına ve 100 milyonluk servetine de ortak oldu. Ayrıca babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 355 bin liralık tazminat davasını kazandı.

Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak

"ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın, "31 yaşında tesadüfen bir yolcunun yanıma gelip "Babana selam söyle" demesi ile gerçek babamı öğrendim. Mahkeme kararıyla kesinleşti. Ancak bana babalık yapmadı. Ben babasız büyüdüm. Benim de bir kızım var. Ona en iyi şekilde babalık yapmaya çalışıyorum. Kazandığım 355 bin lira tazminatı benim gibi babasız büyüyen çocuklar için, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Cihan Aydın 3-sayfa Muğla Muğla İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (12)

masteng aston:

Birisi bilerek uyarmis.arti yasak ask diye birsey yok.kim koyuyor yasagi insanlar kendisi karar verir aşka.

50
96
yanıtYanıtla
Yunus Akcan:

Her şey planlı bir vaziyette ilerlemiş. Annesi göndermiştir o adamı kesin

42
4
yanıtYanıtla
Teymur:

Aradan kaç yıl geçmiş yolcu bu arkadası nasıl tanımışta kömürcünün oğlu olduğunu anlamış çünkü kendisi bile kim olduğunu anlamamış yıllarca bide eline para tutuşturmuş çok saçma haber..

41
5
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Sedat DOĞAN:

Benim başıma böyle bir olay gelse Türk kurumlarına 1 lira bağışlamam.

8
19
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Ebu Huzeyfe:

Gerçek john snow

9
0
yanıtYanıtla
Ebu Huzeyfe:

Sen gerçek bir staksın dememiş iyi ki ! Kuzeyin lordu kışyarı pjçj

7
1
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hasan:

Ah anne ah

2
0
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Zulkarneyn :

KEŞKE BİRİ DE BANA GELİP AYNI ŞEYİ SÖYLESE YA :D

0
0
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