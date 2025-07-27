Yangınla Mücadele İçin Gönüllü Olarak Giden Kazım Bayrak Hayatını Kaybetti

Yangınla Mücadele İçin Gönüllü Olarak Giden Kazım Bayrak Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerindeki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan Kazım Bayrak, kaza sonucu hayatını kaybetti. Su tankeri, sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Bolu'dan gönüllü olarak gelen Kazım Bayrak, su tankeriyle giderken yaşanan kazada hayatını kaybetti. Yangının tehdit ettiği Ağlaşan köyüne su taşıyan tanker, sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma sürüklendi. Kazada Bayrak hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Yangının Ağlaşan köyüne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi. Bolu'dan yangına destek olmak amacıyla yola çıkan gönüllülerden biri olan Kazım Bayrak, su tankeriyle birlikte müdahale bölgesine ilerlediği sırada kaza meydana geldi. Engebeli arazide ilerleyen tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Kazım Bayrak'ın cansız bedeni ekipler tarafından çıkarıldı.

Kazım Bayrak'ın Bolu'dan hiçbir ücret talep etmeden, tamamen gönüllü olarak yangınla mücadeleye katıldığı öğrenildi. Acı haber, hem ailesini hem de bölgede görev yapan ekipleri yasa boğdu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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