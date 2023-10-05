Yangında şehit olan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangına müdahale ettiği sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden itfaiye eri Fahrican Yavaş, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında şehit olan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangına müdahale ettiği sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden itfaiye eri Fahrican Yavaş, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, şehidin babası ayakta durmakta zorluk çekti.

4 Ekim'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde bir apartmanda yangın meydana geldi. Yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun dumandan etkilenen itfaiye eri Fahrican Yavaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yavaş için Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nda resmi cenaze töreni düzenlendi. Yavaş'ın naaşı, törenin ardından gözyaşları arasında memleketi İzmir'e gönderildi.

Şehidin naaşı memleketinde

Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş'ın naaşı, cenaze namazı için Torbalı Hacı Mümin Mesci Camii'ne getirildi. Cenazeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehidin annesi Nedret Yavaş, babası Vahdettin Yavaş ve kardeşi Simge Yavaş ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazında baba Vahdettin Yavaş gözyaşlarına hakim olamazken, ayakta durmakta zorluk çekti.

Şehit Fahrican Yavaş için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede gözyaşları sel olurken, tören mangası eşliğinde baba Vahdettin Yavaş, Başkan Tunç Soyer ve Başkan Mansur Yavaş tabutu omuzladı. Namazın ardından Fahrican Yavaş'ın cenazesi defnedilmek üzere Eğerci Köy Mezarlığına götürüldü.