Yangında Oğlunu Kaybeden Abdurrahman Gençbay: Suçlular Hesap Versin

Bolu'da Grand Kartal Otel yangınında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden müşteki Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu organize kötülüğü yapanların, yapanlara yardım edenlerin hepsinin suçlu kim varsa hepsini adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz. Acılı ailelerimizin de 78 canımızın da beklentisi budur" dedi.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davanın 2'nci duruşmanın ikinci gününe, 19'u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katılıyor. Dün görülen duruşmada sanıklar, davaya, birleşen iddianameyle dahil olan 4 müşteki için savunmalarını yaptı. Otel yangınında doktor oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden müşteki Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suçluların hesap vermesi gerektiğini ve artık hesap zamanını geldiğini söyleyen Gençbay, "Evet artık bıçak kemiğe dayandı. Artık Danıştay'ımız 1'inci Dairesi bu soruşturma izni verme ya da vermeme kararları. Çünkü önünde iki üç tane dosya var. Bu kararlar önündedir. Dosyalar tekemmül etmiştir. Artık bir an önce dairemizin burayla ilgili kararını verip soruşturma izni verme ya da vermeme kararlarıyla ilgili görüşmesini tamamlayıp yargının önünü açmasını bekliyoruz. Bunun yapılması durumunda artık yargılama eksik olmaktan çıkacak. Tam bir yargılama haline dönüşecek. O takdirde verilecek karar da vicdanlarda yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı. - BOLU