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Alevlerin arasında kalan 2 kardeş bu halde bulunmuş

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Balıkesir'de meydana gelen yangında, iki torununu kurtarmak için alevlerin arasına dalan ancak başarılı olamayan babanne Zeliha Taşkın, yaşadığı dehşet dolu anları gözyaşları ile anlattı. Taşkın, "İçeride sarılmışlar birbirlerine... Öylece kalmışlar, içeriye girenler o şekilde görmüş" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yangında Yusuf Ali Taşkın ve Yusuf Ömer Taşkın isimli iki torununu kaybeden babanne yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlattı.

Olay, gece saat 01.03 sıralarında baba C.T.'nin Kırsal Dereli Mahallesi'nde ikamet ettiği 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki yangın mahalline saat 01.22'de ulaşan ekipler, ikinci kattaki yangının yoğun olduğunu belirledi.

Alevlerin arasında can veren 2 kardeş bu halde bulunmuş

"SARILMIŞLAR BİRBİRLERİNE"

Torunlarını kurtarmak için yangına müdahale etmeye çalışan babanne Zeliha Taşkın, o anları gözyaşları içinde anlattı: "İçeri girmemi engellemeye çalıştılar. 'Hani çocuklar?' diyorum, 'İçerideler'. Dedim 'Şuradan ben geçeyim' dedim. Beni tutunca aşağı ittiler. Aşağı düşünce bağırarak geri geldim. 'Ev yanıyor, çocuklar yanıyor!' diye bağırdım. Coşkun'u çağırdım. Beni içeriye sıkmadılar. İçeride sarılmışlar birbirlerine... Öylece kalmışlar, içeriye girenler o şekilde görmüşler.

    Alevlerin arasında can veren 2 kardeş bu halde bulunmuş

    Alevlerin arasında can veren 2 kardeş bu halde bulunmuş

    Alevlerin arasında kalan 2 kardeş bu halde bulunmuş
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa
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