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Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş hanında çıkan yangın sonrası yapılan kontrollerde bir kadın cesedi bulundu. Yangının prizden çıktığı tahmin ediliyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası yapılan kontrollerde, bir kadın cesedi bulundu. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. İş hanından dumanlar yükseldiğini gören görevli, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Prizden çıktığı öngörülen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

YANGINDAN SONRA KORKUNÇ MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Yangın sonrası ekipler, dumanları boşaltmak için pencereleri açmaya başladı. Ekipler, pencereleri açtığı sırada yerde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 40 yaşındaki Sinem Ablay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi içi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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