Yangın merdiveninin çıkışını tuğlalarla ördüler

Bakırköy'de alt katı iş yeri, üst katları ise daire olan 3 katlı binanın yangın merdiveni çıkışına tuğla örüldü. Bina sahibi Ali Bilen, "Yangın merdivenini biz yaptırdık, dairenin yangın çıkışına tuğlaları da biz ördürdük. İş yerinde yangın çıkış kapısı var ama diğer kat mesken olduğu için çıkış kapısı yok. İş yerlerinde yangın çıkış kapısı yapılma mecburiyeti vardır, onun için burada çıkış var ama meskenlerde çıkış kapısı mecburiyeti olmadığı için üst katta kapı yok" dedi.

YANGIN MERDİVENİNİN ÇIKIŞINI TUĞLA İLE KAPATTIKLAR

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangının ardından gözler iş yerlerinde alınan tedbirlere çevrildi. İş yerleri ve dairelerin aynı binalarda bulunduğu megakentteki uygulamalar ise sorgulanmaya başladı. Bakırköy'de ilk katı iş yeri olan üst katları ev olan binadaki farklı uygulama dikkat çekti. İş yerinin yangın merdivenine çıkış kapısı bulunurken, dairelerin bulunduğu katlardaki çıkışların ise tuğla ile kapatıldığı görüldü.

"İŞ YERİ OLSAYDI ÇIKIŞ KAPISI YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Bina sahibi Ali Bilen, "Binamız üç katlıdır. Bulunduğumuz kat iş yeridir, yangın çıkış kapısı vardır. Diğer katta kiracımız vardır. Yangın merdivenimiz de yönetmeliğe uygun olarak yapılmıştır. Yangın merdivenini biz yaptırdık, dairenin yangın çıkışına tuğlaları biz ördürdük. İş yerinde yangın çıkış kapısı var ama diğer kat mesken olduğu için çıkış kapısı yok. İş yerlerinde yangın çıkış kapısı yapılma mecburiyeti vardır, onun için burada çıkış var ama meskenlerde çıkış kapısı mecburiyeti olmadığı için üst katta kapı yok. Yangın çıkış ve tahliye merdiveni de hazır ve kullanılabilir durumdadır. Bina bize ait, yangın merdiveni çalışır vaziyettedir. Boşluğa da çıkıyor zaten. Bu binada bir kişi yaşıyor kiracı olarak mesken olarak oturan bir kişi var" diye konuştu.

"YANGIN MERDİVENİ GÜVENLİ ÇIKIŞ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR"

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, "Bu facia bir ders oldu, herkes birer farkındalık yaşadı. Bundan sonra biraz daha dikkatli olacağımızı düşünüyorum. Şimdi bir otele gittiğimiz zaman ilk yaptığım işlerden biri yangın planına bakmaktır. Artık mesleki deformasyon mu bilmiyorum, yağmurlama sistemi var mı, duvar tipi mi tavan tipi mi bakardım. Ama bu bilince herkesin ulaşması lazım. Böyle bir bilincimiz maalesef bizim yoktu. Yangın merdivenleri ve yangınla ilgili tüm tüm incelemeler itfaiye tarafından yapılır, tek yetkili kuruluş odur. Tek yetkili teşkilat odur, yangın merdivenlerini onlar denetler. Yangın merdivenlerinin özelliği; yangın anında kaçış esnasında, tahliye esnasında güvenli çıkışı sağlamakla yükümlüdürler. O yüzden onların tasarımı teknolojik olarak donanımlı bir şekilde, içerideyse yukarıdan ve aşağıdan gerekirse pozitif basınçla bastırılarak, dışarıdan içeriye duvara sızmamasını sağlamaktır. En az her katta 2 tane çıkış kapısının olmasını sağlamak, bir takım acil durum sistemleri ile desteklenmesi; çünkü elektrik kesildiğinde o fanların da çalışmasını sağlamak gibi ve yanmaz malzemeden içeride oluşturmak mermer gibi, beton gibi malzemelerle yanmaz malzemelerle güçlendirmek gerekir ki, o kaçış anında alevlenebilecek bir şey olmasın. O alevlenecek bir şey olmadığı için de güvenli bir şekilde duman da içeriye sızmadığı için ısı da içeriye girmediği için güvenli bir şekilde tahliye imkanı sağlasın" dedi.

"DIŞARIDAKİ YANGIN MERDİVENLERİ ÇOK DAHA RİSKLİ OLUYOR"

İş yeri ve meskenlerin bulunduğu binalarla ilgili uygulamalara dikkat çeken Bingöl, "3 katlı bir binanın giriş katındaki şirkette yangın merdiveni var, üstte yok. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik buraya izin verebilir ama özellikle yüksek katlı binalarda tahliyenin daha zor olacağını düşünerek, burada daha ehemmiyetli kurallar var, binaların yangından korunma yönetmeliğinde. Örneğin 21 buçuk metreyi geçen binalarda içeride olmasını istiyor ki dışarıdaki yangın merdivenleri çok daha riskli oluyor, çünkü yangın anında çıkan alevler ve çok yüksek ısı hatta zehirleyici duman dışarda olan yangın merdivenini etkilediği için yangın merdivenine insanlar yığılıp kalıyor. O yüzden içerde olması daha güvenli oluyor yani biz şimdi faciada gördük, dışarıda yangın merdiveni aradık ama olmaması gayet doğal. İçerideki yangın merdivenlerinin yangın merdiveni vasfı yoktu" şeklinde konuştu.

"ÖDEDİĞİMİZ PARALARA DEĞMİYORUZ"

Gittiği yerlerde artık yangın merdiveni olup olmadığını sorgulayacağını belirten Yadigar Peres, "Çalıştığım yerde vardı ama gittiğim otelde yangın merdiveni yoktu. Lüks bir otel ama orada da yoktu. Şimdi daha çok tedirgin oluyorum açıkçası. Gideceğimiz otellerde bundan sonra hepsini soruşturacağız. Ne yazık ki bu ölümlerden sonra hayatımız demek hiç para etmiyor, ödediğimiz paralara değmiyoruz" ifadelerini kullandı. Hikmet Resuloğlu ise, "Ben daha önce 3 katlı bir restoranda çalıştım. Tabii çalıştığım yerde yangın merdiveni mevcuttu. Patronum çok disiplinli, işine sadık, insan sağlığına önem veren, insan hayatına önem veren çok değerli bir şahsiyetti. Her türlü önlem alınmıştı çalıştığım yerde de. Güven içinde çalışmıştım. Olması gereken o zaten. Ne yazık ki Türkiye'de bugünkü koşullara baktığımızda bir otel olsun, bir iş yeri olsun yangın merdiveni yok. Soran da yok, denetleyen de yok, hesap soran da yok. Sonuç ne oluyor, insanın canına mal oluyor" dedi.