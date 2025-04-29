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Yangın Korkuttu: Hatay'da Apartman Dairesi Alevlere Teslim Oldu

Yangın Korkuttu: Hatay'da Apartman Dairesi Alevlere Teslim Oldu
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan elektrik kaynaklı yangında, 4 kişilik bir aile dumandan etkilendi ve ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken, mahallede büyük bir panik yaşandı.

Hatay'da alevlere teslim olan apartman dairesinde yaşayan 4 kişilik aile dumandan etkilendi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangında, alevlerin binayı sardığı anlar kameraya yansıdı.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada çıktı. Binanın 2'inci katında yaşayan İbrahim D.'ye ait evde başlayan yangında, alevler binayı sardı. Alevlere teslim olan binayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

"Üst katta dumandan etkilenen ikiz bebekleri ve anneleri, onları çıkarttık"

Yangında dumandan etkilenen anne ve ikiz çocukları dumandan etkilendiklerini ifade eden Nuri Dağlı adlı vatandaş, "Binanın bir odasında elektrik kaynaklı bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine haber ettik. Yangın diğer katlara sıçradı. Biz buraya yetiştiğimizde, çocuklar üst kattaydı. Üst katta ikiz bebekleri ve anneleri vardı. Onları çıkarttık. Dumandan etkilendiler. Bütün mahalleyi kara dumanlar kapladı. Can kaybı yok ama dumandan etkilenenler var. Bütün evin eşyaları küle döndü. Durumları olmayan bir ailenin başına geldiği için üzgünüz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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