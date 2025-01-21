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Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesinden haber alınamıyor

Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesinden haber alınamıyor
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde gece saatlerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken küle dönen otelde ailesiyle birlikte kalan Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'e ise halen ulaşılamadı. Türkmen'den sabah saatlerinden beri herhangi bir haber alınamazken kızının "Ailemden haber yok. Yangında mahsuruz, acil yardım" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

TÜRKMEN VE AİLESİNE ULAŞILAMIYOR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı otelde kaldığı öğrenildi. Ailesiyle birlikte otelde olan Türkmen'e sabahtan bu yana ulaşılamıyor.

Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesinden haber alınamıyorNedim Türkmen.

KIZININ SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nedim Türkmen'in kızının da otelde yangının başladığı dakikalarda attığı bir mesaj ortaya çıktı. Ala Türkmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf ailemden haber yok yangında mahsuruz acil yardım."

Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesinden haber alınamıyor

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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