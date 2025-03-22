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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

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Yalova polisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi tutukladı. Operasyonda kokain, sentetik kannabinoid ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

YALOVA - Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19-21 Mart 2025 tarihlerinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" yaptığı tespit edilen K.Ö., Y.A. ve R.Y. isimli toplam 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Narkotik maddeler arama köpekleri eşliğinde 3 ayrı ikamette ve şahısların kullandıkları araçlarda gerçekleştirilen aramalarda 670.07 gram kokain, 598.20 gram sentetik kannabinoid, 1 şişe halinde sıvı ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa
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