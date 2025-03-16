Yalova'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Çınarcık ilçesinde Şenköy Soğuksu mevkisinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşayan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Şenköy Soğuksu mevkisi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışıyor. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa