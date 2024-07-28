Yalova'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Armutlu ilçesi Keçikayalıkları mevkiinde ve Kapaklı köyünde orman yangınları çıktı. Keçilkayalıkları mevkiindeki yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu ve hızla büyüdüğü öğrenildi. Bölgedeki yangını söndürmek için havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra çevre ilçe ve beldelerdeki itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan Yalova Valisi Hülya Kaya, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada" dedi. - YALOVA