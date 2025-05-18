Yalova'da MİT personeli olarak tanıtılan dolandırıcılara operasyon

Yalova'da telefonda kendilerini MİT personeli olarak tanıtarak yaşlı adamı 10 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkez ilçeye bağlı Samanlı köyünde ikamet eden V.A. (82), kendisini telefonda MİT personeli olarak tanıtan şüphelilere 10 milyon lira nakit parayı elden teslim etti. Dolandırıldığını anlayan V.A, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde 14 Mayıs'ta V.A.'dan 10 milyon lira nakit para daha teslim almaya gelen B.K. suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucunda olayın diğer şüphelisi olduğu tespit edilen M.T. da İstanbul'da yakalanarak Yalova'ya getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.T. tutuklanarak Yalova Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YALOVA