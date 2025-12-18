Haberler

Park halindeki minibüs alev topuna dönüştü

Yalova'da park halindeki bir minibüste yangın çıktı. Minibüs alev alev yanarken yangın, çevredeki üç araca da maddi hasar verdi.

  • Yalova'da park halindeki bir minibüste çıkan yangın, elektrik aksamından kaynaklı kısa devre sonucu meydana geldi.
  • Yangın, minibüsün yanında, önünde ve arkasında park halinde bulunan 3 araca maddi hasar verdi.
  • Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yalova'da park edildiği sırada bir minibüste yangın çıktı. Yangında çevredeki 3 araçta daha maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Çınarlı Cami Sokak'ta park edilmek istendiği sırada minibüsten alevler yükselmeye başladı.

MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

Yangın ilk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklı oluşan kısa devre sonucu meydana geldi. Yangını fark eden sürücü, çevredeki vatandaşlardan yangın tüpü talep etti ancak bölgede yeterli yangın söndürme tüpü bulunamadı.

Araçta bulunan yangın tüpüyle yapılan ilk müdahalenin yetersiz kalması üzerine alevler kısa sürede büyüdü. Yangında alevlerin sıçraması sonucu önünde, arkasında ve yanında park halinde bulunan bazı araçların ön ve arka kısımlarında maddi hasar meydana geldi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa





