Yalova'da köprülü kavşakta meydana gelen kazada kadın sürücü yaralandı

Yalova'da köprülü kavşak yol ayrımında kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada kadın sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Bursa karayolu Yalova istikametinde ilerleyen 41 PU 880 plakalı otomobil köprülü kavşak kent merkezi ayrımında kontrolden çıkarak bariyere çaptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - YALOVA