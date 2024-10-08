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Minibüste kız öğrencileri rahatsız eden makyajlı tacizci gözaltına alındı

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Yalova'da minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kameraya alınan tacizcinin yüzündeki makyaj dikkat çekerken, yaşanan olay sonrası çok sayıda öğrenci KYK yurdu önüne çıkarak duruma tepki gösterdi.

Yalova'da bir minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine gözaltına alındı. Kameraya alınan tacizci makyajlı yüzüyle dikkat çekti.

VALİ KAYA'DAN AÇIKLAMA VAR

Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımla minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği ileri sürülen kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "07 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" denildi.

Minibüste kız öğrencileri rahatsız eden makyajlı tacizci gözaltına alındı

GÖRÜNTÜLER YAYILINCA JANDARMA HARETE GEÇTİ

Şüphelinin KYK yurdu minibüsüne bindiği ve burada kız öğrencileri rahatsız ettiği ileri sürüldü. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrencinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

YURT ÖNÜNDE TEPKİ GÖSTERDİLER

Öte yandan, yaşanan olay sonrası çok sayıda öğrenci merkez ilçedeki KYK yurdu önüne çıkarak duruma tepki gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da KYK yurduna giderek öğrencilere şahsın yakalandığını söyledi. Kılıç, kalabalık öğrenci grubunu sakinleştirmeye çalıştı.

Minibüste kız öğrencileri rahatsız eden makyajlı tacizci gözaltına alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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