Yalova'da iş kadını domuz bağıyla vahşice öldürüldü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde mantar üretim tesisi bulunan kadın girişimci Canan Cerit, evinde yabancı uyruklu çalışanları tarafından önce domuz bağıyla bağlandı sonrasında da boğularak vahşice öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit'in (55) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Adrese giden polis, sağlık ekipleriyle birlikte daireye itfaiye marifetiyle girdi. Ekipler evde gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Ölü şekilde bulunan kadının elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlandığı öğrenildi.

YABANCI UYRUKLU 2 ÇALIŞANI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü düşünülen kadının, yanında çalışan yabancı uyruklu 2 kişi tarafından cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor. Kadın girişimcinin her sabah çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği öğrenildi. Dün sabah saatlerinde cinayetin işlendiği tahmin ediliyor. Öte yandan cinayet şüphelilerinin olay sonrası bölgeden uzaklaştığı ve yurt dışına kaçtığı da söylentiler arasında. Zanlıların kadına ait değerli eşya ve paraları aldığı da iddia edildi.

OLAY YERİNDEKİ OTOPARKTAKİ ARAÇTA İNCELEME YAPILDI

Öte yandan yaşanan olay sonrası Sefabey Caddesi'nde bulunan otoparkta mantar şirketine ait araçta olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Araçta arama yapan ekipler parmak izi de aldı. Şüphelilerin merkeze bu araçla geldiği düşünülüyor.