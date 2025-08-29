Yalova'da Kaçak Tütün ve Elektronik Cihaz Operasyonu: 3 Gözaltı

Yalova'da polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve elektronik cihazlar ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bulunan 2 depo ve 1 iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kaçak 8 saç düzleştirici, 5 elektrikli süpürge, 2 ütü, 2 elektrikli çay seti, 2 lazer epilasyon cihazı, 2 el süpürgesi, masaj aleti, 12 adet kulaklık, 40 elektronik sigara ele geçirildi. Sahte bandroller ve paketler kullanılarak nargile tütünü üretimi yapıldığı tespit edilen depo içinde ise 60 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 7 bin 400 boş makaron, 175 kilo 500 gram nargile tütünü, 19.980 ml aroma verici, 20 bin adet sigara satışında kullanılan boş kutu, 2 bin 600 adet boş plastik nargile kutusu, 350 kilo nargile tütünü ambalajında kullanılan poşet, 25 kilo açık tütün, 120 adet nargile tütünü kutularına yapıştırmak üzere hazır kesilen sahte etiket, rulo halinde üzerinde "tütün dumanı kansere yol açar" ibareli nargile tütün kutularına yapıştırılan sticker ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç., Ö.E. ve S.S. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - YALOVA