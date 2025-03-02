Yalova'da İş Kazası: Tersane İşçisi Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesinde vinç sepetinden düşen tersane işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Doğruyol Tersanesi'nde meydana gelen iş kazasında 39 yaşındaki Serdar Coşan vincin sepetinden düştü. Başından ağır yaralanan işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İşçinin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - YALOVA