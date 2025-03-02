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Yalova'da İş Kazası: Tersane İşçisi Hayatını Kaybetti

Yalova'da İş Kazası: Tersane İşçisi Hayatını Kaybetti
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Altınova ilçesindeki Doğruyol Tersanesi'nde meydana gelen iş kazasında, 39 yaşındaki Serdar Coşan vincin sepetinden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde ağır yaralanan işçinin cansız bedeni hastaneye kaldırıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde vinç sepetinden düşen tersane işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Doğruyol Tersanesi'nde meydana gelen iş kazasında 39 yaşındaki Serdar Coşan vincin sepetinden düştü. Başından ağır yaralanan işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İşçinin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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