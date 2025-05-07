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Yalova'da Çöp Evde Yangın: Karı-Koca Hayatını Kaybetti, Oğulları Ağır Yaralı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çöp eve dönen bir apartman dairesinde çıkan yangında, 53 yaşındaki Hande Savaştan hayatını kaybetti, 73 yaşındaki eşi Ali Savaştan ise olay yerinde öldü. Oğulları Cengizhan Savaştan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çöp eve dönmüş bir apartman dairesinde çıkan yangında karı-koca hayatını kaybetti, oğulları ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Poyraz Caddesi Metaş 1 Apartmanı 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şok oldu. Çöp eve dönen daireye müdahalede zorlanan ekipler, evde mahsur kalan Hande Savaştan'ı (53) çıkarmak için ise elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle atlama yatağını açtı. Atlama yatağına pencereden düşen kadın daha sonra Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, yangına müdahale ederek söndüren ekipler salonda Hande Savaştan'ın eşi Ali Savaştan'ı (73) ölü şekilde buldu. Banyoda ise çiftin çocukları Cengizhan Savaştan (26) ağır yaralı olarak bulundu. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra durumu ağırlaşan hasta Bursa'ya sevk edildi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Yalova'da Çöp Evde Yangın: Karı-Koca Hayatını Kaybetti, Oğulları Ağır Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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