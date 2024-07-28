Üye Girişi
Haberler

Yalova'da çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangınlar, yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde iki farklı noktada çıkan ve yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınan orman yangınları ile ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün Armutlu ilçesi Keçikayalıkları mevkiinde ve Kapaklı köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını meydana geldi. Saat 18.45 itibarıyla yangınların kontrol altına alındığı iki bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, Bursa Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Birbirinden farklı ve uzak bölgelerde aynı zamanda çıkan yangınların çıkış nedeni soruşturma çerçevesinde detaylı şekilde araştırılacak.

Yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınan yangınlara 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, bölgedeki ilçe itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına AFAD arama kurtarma ekibi, 3 jandarma timi ve STK gönüllüleri de destek vermişti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Armutlu Gemlik Yalova 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

 Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

 İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir

İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir

 İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi

İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title