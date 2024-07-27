Yalova'da aranan kadın hükümlü yakalandı

7 ilde başta hırsızlık suçu olmak üzere yaralama, konut dokunulmazlığını ihlali gibi 29 suç kaydından aranan ve kesinleşmiş 67 hapis cezası bulunan kadın hükümlü Yalova'da yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikametten 400 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayının failinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Ekipler başta hırsızlık suçu olmak üzere yaralama, konut dokunulmazlığını ihlali, 6136 suçları olmak üzere 29 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U.'nun Yalova'ya hırsızlık için geldiğini tespit etti. Polis takibe aldığı kadın hükümlüğü kıskıvrak yakaladı.

Y.U'nun İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illerinde çok sayıda suça karıştığı öğrenildi.

Y.U polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YALOVA