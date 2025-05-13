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Yalova'da Alt Geçitte Trafik Kilitlendi

Yalova'da Alt Geçitte Trafik Kilitlendi
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki tek araç geçişli alt geçitte iki sürücünün yol vermemesi nedeniyle trafik kilitlendi. Olayda kadın sürücüyle servisteki vatandaşlar arasında tartışma çıktı, jandarma duruma müdahale etti.

Alt geçitte sürücüler birbirine yol vermeyince trafik kilitlendi

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesindeki tek araç geçişli alt geçitte iki sürücünün birbirlerine yol vermemesi nedeniyle trafik kilitlendi. Yaşanan olayda kadın sürücüyle servisteki vatandaşlar tartıştı.

Altınova ilçesi Çavuşçiftliği alt geçide giren 34 SA 082 plakalı otomobil ile 77 P 4906 plakalı servis minibüsü sürücüleri birbirlerine yol vermedi. Bu sırada ise tersaneler bölgesinden gelen araçlar servis aracının arkasında uzun kuyruk oluşturdu. Bu sırada otomobilde bulunan 2 kadın ve servisteki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Arkasında araç bulunmamasına rağmen geçitten geri çıkmayan kadını olay yerine gelen jandarma ikna etti. Otomobil sürücüsünün geri çıkmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AYDEMİR - 3.Sayfa
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