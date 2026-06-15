11 Yaşındaki Kerem'in Ölümünde Anneye Müebbet Talebi

Yalova'da, 2018 yılında 11 yaşındaki Kerem Karakaya'nın sınıf arkadaşı F.B tarafından tüfekle kaza sonucu vurulmasıyla ilgili süren davada acılı aile ve avukatlarının ortaya koyduğu iddialar üzerine F.B'nin annesi Serpil B. ağır cezada yargılanmaya başlamıştı. Sanık hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı S.B'nin kasten öldürme suçunda müebbet hapsini talep eti.

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Akköy'de 3 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda Kerem Karakaya (12), sabah saat 08.30'da okul arkadaşı F.B.'nin evine gitmiş, burada iddiaya göre evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile oynayan F.B., arkadaşı Kerem Karakaya'yı başından vurmuştu. F.B.'nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi S.B., Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanıyordu. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten adam öldürme şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, S.B. hakkında hazırladığı iddianamede sanığın kasten öldürme suçundan hapsini talep etmişti.

F.B'nin ifadeleri yönlendirildi

Yalova 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasını sanık Serpil B. Katılmadı. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tüfeğin bulunduğu yerin, F.B'nın suç tarihindeki yaşı, fiziksel durumunun yanı sıra tüfeğin ağırlığı ile alakalı kriminal rapor ve babası T.B'nin beyanları dayanak alındığında F.B'nin tüfeğe erişebilmesi için oldukça yüksek olduğu, F.B.'nin neredeyse tüm ifadelerinde suça konu tüfeği olay öncesinde hiç kullanmadığını ısrarlı şekilde ifade ettiği, ancak son ifadelerinde, daha önceki ifadelerinde hiç söz etmemesine karşın tüfeğin çalışma prensibiyle alakalı detaylı bilgiler verildiği, ayrıca tüfeğin bulunduğu konumun alçak bir yer olarak tanınmadığı, sırf bu iki hususta ve bahse konu ifadelerin yönlendirmiş ve F.B'nin gerçek iradesini yansıtmayan bir ifade olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Raporda 11 yaşındaki F.B'nin tüfeği kullanamayacağı belirtiliyor

Mevcut kriminal raporlarda ve kolluk tarafından yapılan canlandırma atışı neticesinde düzenlenen rapora göre, 11 yıl 8 ay, 22 gün yaşında olan F.B'nin, bahse konu tüfeği kurarak atışa hazır hale getirmesi ve atış yaptıktan sonra tüfeği boşaltıması eyleminin zor bir şekilde gerçekleştireceğinin tutanakta yer aldığına vurgu yapıldı. Mütalaada ayrıca F.B'nin aşamalarda tüfeği daha önce hiç kullanmadığını beyan ettiği, sanık S.B'nin olay tarihinde bulunan boş kartuşu tüfekten kendisinin dışarı çıkarmadığını, Bursa Kriminal Labovatuar Müdürlüğü'nün hazırladığı 7.3.2023 tüfeğin atış sonrası boş kartuşları kendi dibinden atacak mekanizmaya sahip olmadığı, Her atış sonrası namlunun üstelik mandal marifetiyle açılarak fişek yatağındaki boş kartuşu çıkartılması gerektiği, dolayısıyla tüfeği daha önce hiç kullanmamış F.B'nin yaşı, fiziksel durumu itibariyle tüfeğin bulunduğu yer olarak alamayacağı gibi tüfeği ateşlemesinin hatta sonrasında tüfeği açmasının ve içerisinde boş kartuşu çıkartmasının mümkün olmadığı, Zira F.B'nin de beyanlarının tamamına kartuşu tüfekten kendisinin çıkarmadığını ifade ettiği kaydedildi.

Anneden çıkan swap örneklerinde atış artığına dikkat çekildi

Mütalaada F.B'nin beyanlarında tüfeğe annesinin dokunmadığı hususunun yer aldığı, buna karşı sanık S.B'den alınan sağ el, sol el ve özellikle yüz swap örneklerinin tamamında atış artığına rastlanıldığı, sanık S.B'nin olaydan sonraki gün kollukça alınan beyanında yaklaşık bir hafta öncesinde tavuklara zarar vermek için genel köpekleri kaçırmak maksadıyla tüfeği kullandığından söz ettiği, mahkemede SEGBİS ile alınan ifadesinde ise 3-4 gün durduğu orada tüfeği kullanıp kullanmadığının sorulması üzerine 'kullandım yabancılar için' dediği, S.B'nin olayın neticesi kendisine alınan swap örneklerinin tümünde atış artığının rastlanması sebebiyle olaydan bir hafta öncesine tüfeği ateşlemesine bağlanıldığı, bu süreyi başka ifadesindeyse olaydan 1-2 gün öncesi olarak beyan ettiği, her ne kadar S.B. olayın hemen ardından alınan ifadesinde olay sonrasında tüfeğe dokunduğunu ifade ettiyse de sağ, el ve sol elinden alınan swap örneklerinde atış artığına rastlanılmasını doğrular nitelikte olsa bile yüzünde atış artığına rastlanılmasının izahtan vareste olduğu kaydedilldi.

S.B. olaydan sonra maktulle tampon yapıp yapmadığı ile ilgili beyanlarının çelişkili olduğu, her ne kadar F.B.'nin sağ el ve kıyafetlerinden alınan swap örneklerinde atış artığına rastlanmış ise de, F.B'nin sağ elindeki ve kıyafetlerindeki atış artığının olaydan sonra silah teması, veya yahut ettirilmesi sonucu gerçekleşmiş olabileceği, Dosya kapsamında silahlı ateşlenen kişinin F.B. olmadığının, annesi S.B'nin olduğu, Sanık S.B'nin suç tarihinde saat 08.53'den öncesinde tam olarak tespit edilemeyen saatte evlerine gelen ve oğlu F.B'nin arkadaşı olan Kerem Karakaya'yı tespiti mümkün olmayan bir nedenlerle dolayı, adliye emanetteki tüfekle ateş etmek suretiyle Kerem'in ölümüne sebebiyet vererek, üzeri altılı kasten öldürme suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Savcı, mütalaada sanığın müebbet hapsini talep etti.

Kerem karakaya'nın ailesinin avukatı Şermin Tankut, sanığın kaçma şüphesine karşılık tutuklanmasını talep etti.

Bir süre duruşmaya ara veren mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme tutuklanma talebini reddederken duruşmayı ise ileri bir tarihe erteledi.

"Umutluyuz artık"

Dava sonrasında avukat Şermin Tankut, yaptığı açıklamada, "Kerem Karakaya'nın 6. duruşmasına girdik. Evet umutluyuz artık. Çünkü duruşma savcımız esas hakkındaki mütalaada S.B'nın suçlu bulup onun mahkemeden kasten öldürme suçlanmasını istedi. Fakat karşı tarafın vekilleri tekrar duruşmaya gelmediler. ve mahkeme 7 Temmuz'a ertelendi. Karar duruşması olacak. Umarız ki mahkeme de o yönde karar verecektir. Çünkü biz her zaman haklıydık ve haklılığımız devam ediyor. Bu ailenin de mağduriyeti 8 yıldır hala bitmedi. Tutuklamayı talep ettik. Tutuklamayı tekrar reddettiler. Keşke herkes bu kadar korunsa" diye konuştu.

Anne Rahime Karakaya ise "Ben çocuğumu katilini istiyorum. Ben bugün de olsa yarın da olsa S.B seni oraya koyacağım. Oğluma yemin etmişim, oğluma ant etmişim. Ben senin katilini bulmadan senin mezarını yaptırmayacağım. İnşallah onu oraya tıkıştırırım ve ondan sonra çocuğun mezarını yaptırırım. Çocuğumun katilini istiyorum. Ben adalet istiyorum" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı