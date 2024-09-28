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Yalova'da 100 Bin Lira Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da 100 Bin Lira Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Tutuklandı
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Yalova'nın Altınova ilçesinde, 72 yaşındaki bir adamın banka kartından 100 bin lira çeken iki şüpheli jandarma tarafından tutuklandı. Olayla ilgili bir kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova'da 72 yaşındaki yaşlı adamın banka kartından 100 bin lira çeken 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Subaşı beldesinde ikamet eden 72 yaşındaki A.M., banka hesabından 100 bin TL para çekildiğini fark etti. A.M. durumu jandarmaya bildirdi. Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağdur beyanından elde edilen bilgileri değerlendirilerek banka kartından parayı çektiği değerlendirilen A.K., T.Ö. ve A.A.'yi Subaşı beldesinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen A.K. ve T.Ö. nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın şüpheli A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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