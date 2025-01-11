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'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

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Geçtiğimiz hafta aile içi ilişkiyi ekranlara getiren "Yalı Çapkını" dizisinin son bölümünde İfakat karakterinin şiddete ve tecavüze uğraması izleyenleri çileden çıkardı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi son zamanlarda şiddet ve cinsellik içeren sahneleriyle gündeme geliyor. Dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümündeki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı.

TECAVÜZ SAHNESİ TEPKİ TOPLADI

Dizide, Abidin karakteri İfakat karakterini kaçırttı. Alıkoyulan ve elleri bağlanan kadın karakter şiddet ve işkenceye maruz bırakıldı. Daha sonra sahneye giren Karam karakterinin ise elindeki bıçakla İfakat karakterinin kıyafetlerini yırtarak tecavüz ettiği sahne büyük tepki topladı.

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

"REZİLLİK"

Kullanıcılar sahneye ilişkin tepkilerini, "İfakat'ın sahnesi resmen rezalet! Biz 'kadına şiddete hayır' dedikçe böyle dizi sahneler yapmanız... rezilsiniz.", "Reyting uğruna her şeyi yapıyorlar ama yazık reyting hep düşüyor. Hak ediyorsunuz.", "İfakat'ın sahnesi resmen rezalet!", "Rezilliğin daniskası" ve "Lütfen dizilerde artık aile içinde ahlak dışı ilişkiler görmek istemiyoruz. Bu nasıl bir yozlaşma. Dizi yapımcılarına bu konuda dikkat çekmek istiyoruz." ifadeleriyle dile getirdi.

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

AİLE İÇİ İLİŞKİ SAHNESİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Dizinin 89. bölümündeki enişte ve baldız arasındaki ilişki de izleyenlerden büyük tepki almıştı. Ferit'i çok beğendiğini itiraf eden Suna karakteri, eniştesiyle yakınlaşmıştı. Fragmanda da verilen sahnenin rüya olduğuna inanmak isteyen Yalı Çapkını izleyicisi bölüm sonunda o sahnenin gerçek olduğunu görünce resmen çileden çıkmış ve sosyal medya hesaplarından tepki dolu paylaşımlar yapmıştı.

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAhmet Günaydın:

o a... rtürk uyuyor mu böyle sahneler sesi çıkmayan rtürk konu tarikatcı olunca hemen ceza uyguluyor bu nasıl bir şere... ????????????

Yorum Beğen50
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Haber YorumlarıVEFA:

İçimizde filimle gerçek hayatı karıştıran o kadar gerici, yobaz APTAL var ki, bunları hiç TV izletmemek lazım!!

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Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Bu diziler kime hizmet ediyor.namus kadın düşmanlığı it işi

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıBukez Deniz:

yazıklar olsun... kadın, doğa, çocuk, hayvan, insan haklarını dile getiren, eğiten, örnek alınacak, düşündüren, sorgulatan diziler, filmler çekilmesi dileği ile..

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHıdır Hasanatoğlu:

Bu diziyi niye hâlâ vizyondan kaldırmıyorlar

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Haber YorumlarıIsmail Oktay:

Izlerken kim zevk almadi?? Sizin yüzünüzden bakmayin ozaman, siz baktikca böyle diziler devam eder!!

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

70 - 80- 90 LI YILLARIN YEŠILÇAM FILMLERINDEKI TECAVÜZ SAHNELERININ YANINDA BU SAHNE DEVEDE KULAK VE SADECE FRAGMAN KALIR !

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Haber YorumlarıTarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

Zaten dizi ahlak dışı.

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Haber Yorumlarırıdvan yavuz:

İşte bu dizilere Selanik devşirmelere izin veriyor onlar destek çıkıyor

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Haber YorumlarıAydin Kurt:

Satilmiş hocada hababam sınıfından bahsediyordu hababam sınıfı seri filimleri türk öğrenim sistemine karşi yapilmiş ve insanlari hem güldürmek ve düşündürmek için çekilen filimlerdi ama kişinin içi pis olursa yapacak bir şey yok

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