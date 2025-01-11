'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi son zamanlarda şiddet ve cinsellik içeren sahneleriyle gündeme geliyor. Dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümündeki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı.

TECAVÜZ SAHNESİ TEPKİ TOPLADI

Dizide, Abidin karakteri İfakat karakterini kaçırttı. Alıkoyulan ve elleri bağlanan kadın karakter şiddet ve işkenceye maruz bırakıldı. Daha sonra sahneye giren Karam karakterinin ise elindeki bıçakla İfakat karakterinin kıyafetlerini yırtarak tecavüz ettiği sahne büyük tepki topladı.

"REZİLLİK"

Kullanıcılar sahneye ilişkin tepkilerini, "İfakat'ın sahnesi resmen rezalet! Biz 'kadına şiddete hayır' dedikçe böyle dizi sahneler yapmanız... rezilsiniz.", "Reyting uğruna her şeyi yapıyorlar ama yazık reyting hep düşüyor. Hak ediyorsunuz.", "İfakat'ın sahnesi resmen rezalet!", "Rezilliğin daniskası" ve "Lütfen dizilerde artık aile içinde ahlak dışı ilişkiler görmek istemiyoruz. Bu nasıl bir yozlaşma. Dizi yapımcılarına bu konuda dikkat çekmek istiyoruz." ifadeleriyle dile getirdi.

AİLE İÇİ İLİŞKİ SAHNESİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Dizinin 89. bölümündeki enişte ve baldız arasındaki ilişki de izleyenlerden büyük tepki almıştı. Ferit'i çok beğendiğini itiraf eden Suna karakteri, eniştesiyle yakınlaşmıştı. Fragmanda da verilen sahnenin rüya olduğuna inanmak isteyen Yalı Çapkını izleyicisi bölüm sonunda o sahnenin gerçek olduğunu görünce resmen çileden çıkmış ve sosyal medya hesaplarından tepki dolu paylaşımlar yapmıştı.