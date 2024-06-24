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Yalçın Özbey son yolculuğuna uğurlandı

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Abdi İpekçi ve Papa II. John Paul suikastlarının faillerinden olduğu iddia edilen Yalçın Özbey Arnavutköy'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yalçın Özbey son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Abdi İpekçi ve Papa II. John Paul suikastlarının faillerinden olduğu iddia edilen Yalçın Özbey Arnavutköy'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Abdi İpekçi ve Papa İkinci John Paul'a suikastlarının faillerinden olduğu iddia edilen Yalçın Özbey, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Özbey'in cenazesi bugün Arnavutköy Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Yalçın Özbey'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Taşoluk Mezarlığı'na getirilen Özbey'in cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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