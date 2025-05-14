Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

İzmir'de yapılan denetimde tonlarca bozulmuş ve etiketsiz ürün tespit edildi. Ürünler imha edilirken işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir'de ihbar üzerine Gıda ve Kontrol İl Müdürlüğü'nün ekipleri tarafından yapılan denetimde iki farklı soğuk hava deposunda son tüketim tarihi geçmiş ve etiketsiz gıdalar tespit edildi.

Bu kapsamda muhafaza altına alınan peynir ve peynir benzeri ürünlerden 7 ton 12 kilogramı, İl Müdürlüğü personeli gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi.

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13.05.2025

?? Bir ihbar üzerine, İzmir ili Bornova ilçesinde faaliyet gösteren iki farklı soğuk hava deposunda #KontrolGörevlisi ekiplerimiz tarafından denetim gerçekleştirildi.

?? Denetimlerde;

– Son tüketim tarihi geçmiş,

– Etiketsiz,

– Küflenmiş,

– Bozulmuş nitelikte güvenilir olmayan gıdalar (peynir ve peynir benzeri ürün, tereyağı, krema, lor peyniri, teleme, salça benzeri ürün, hayvansal yağ vb.) tespit edildi.

?? Ürünler muhafaza altına alındı,

?? 5996 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.

?? Bu kapsamda muhafaza altına alınan peynir ve peynir benzeri ürünlerden 7.012 kg'ı, İl Müdürlüğü personeli gözetiminde 13.05.2025 tarihinde katı atık tesisinde imha edildi.

?? #GıdaGüvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız sürüyor.