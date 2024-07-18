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Yahyalı'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gram Madde Ele Geçirildi

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından araç içerisindeki hareketlerinden şüphelenilen şahıslardan uyuşturucu madde ele geçirildi. İlçeye bağlı Kirazlı mahallesinde yapılan aramada 6 gram çeşitli uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından araç içerisindeki hareketlerinden şüphelenilen şahıslardan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kirazlı mahallesinde bir araçta bulunan A.D.., Y.K. ve F.E.'nin hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri; araç ve şahısların üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramada içime hazır sarılı vaziyette 6 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kayseri Yahyalı 3.Sayfa Güncel Haberler

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