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Yağışlar Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazalara neden oldu

Yağışlar Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazalara neden oldu
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde etkili olan yağışlar, maddi hasarlı ve yaralanmalı kazaların meydana gelmesine yol açtı. İstanbul ve Ankara istikametlerinde trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kazalar peş peşe geldi: Her iki istikamette de trafik aksadı

Yağış kazaları beraberinde getirdi: Oluşan trafik havadan görüntülendi

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yağış kazaları ardı ardına getirdi. Otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde bazı bölgelerde yaşanan farklı kazalar sebebi ile trafik durma noktasına geldi. Kazalar ile birlikte oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde maddi ve yaralanmalı trafik kazalarına sebep oldu. Otoyolun Arifiye ve Sapanca ilçelerinde ayrı ayrı kazalar meydana geldi. Otoyolun İstanbul ve Ankara istikametlerinde bazı bölgelerde trafik adeta durma noktasına geldi. Oluşan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.

İstanbul istikametinde 4 araç birbirine girdi

Arifiye geçişi İstanbul istikametinde İ.A. idaresindeki tır, E.B. idaresindeki 54 AAS 321 plakalı Volkswagen marka otomobil, Kasılmış Türker idaresindeki 60 AGC 572 plakalı Ford marka kamyonet ve Nizamettin Karaçam idaresindeki 67 NK 991 plakalı Fiat marka hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Ankara-İstanbul arası nakliyatçılık yapan Türker ve Zonguldak'tan, İstanbul'a giderken kazaya karışan Karaçam kaza anını anlattı. Otoyolda meydana gelen kaza ve trafik havadan görüntülendi. Diğer kaza ise Sapanca geçişinde meydana geldi. Ankara istikametinde 2 tır, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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