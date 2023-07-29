WhatsApp Grubunda Hakaret ve İfşa İddiasıyla Dava Açıldı

İZMİR'de iddiaya göre şaka amaçlı kurdukları WhatsApp grubunda esnaf arkadaşı Belma Ateş (53) hakkında, bilgisi dışında paylaşımlar yaptığı öne sürülen Volkan Y. (38) hakkında 'zincirleme biçimde yazılı bir ileti ile hakaret' ve 'zincirleme biçimde özel hayata ilişkim görüntüleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir'de yaşayan gelinlik tasarımcısı Belma Ateş, (53) Volkan Y. ile kardeşinin çevre esnafıyla birlikte WhatsApp mesajlaşma platformunda eğlence amaçlı bir grupta yer aldıklarını öğrendi. Tesadüfen grupta şahsına ait fotoğrafların paylaşıldığını gören Ateş, esnaftan birinin telefonundan fotoğrafların altına yazılan yazıları okudu. Kardeşiyle olan fotoğrafının altına 'Bunların en büyük çılgınlığı çırılçıplak kaftanla koşmak olur' yazıldığını gören Ateş, siyasetçi Deniz Baykal ile anı olarak çektirdiği bir fotoğrafın da grupta, 'Deniz Baykal'ın seks kaseti kimleydi?' yazısıyla paylaşıldığını gördü. Karşılaştığı mesajlar nedeniyle hayrete düşen Ateş şikayetçi oldu. Ateş, şikayet dilekçesine WhatsApp grubundaki yazışmaların ve paylaşılan fotoğrafların ekran görüntülerini de ekledi.

Ateş'in şikayetinin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve Volkan Y. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelinin 'Canlı yayın' isimli WhatsApp grubunda müştekilere ait özel fotoğrafları 'Belma abla satıyor galiba onları' ve 'Bunların çılgınlığı çırılçıplak kaftanla koşmak' şeklinde yorumlar ile paylaştığına vurgu yapıldı. Şüphelinin alınan ifadesinde gruptaki paylaşımların şaka amaçlı olduğunu ve cinsel saikle yapılmadığını söylediği de iddianamede yer aldı. Toplanan delillere ve alınan ifadelere göre savcı, Volkan Y.'nin 'zincirleme' biçimde yazılı bir ileti ile hakaret ve 'zincirleme biçimde özel hayata ilişkim görüntüleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıla kadar hapsini istedi.