ABD'yi sarsan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ceset kalıntıları sudan çıkarıldı

ABD'de Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan ve içinde 64 kişi bulunan American Airlines yolcu uçağı ile 3 askerin bulunduğu Sikorsky UH-60 Black Hawk askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. 1982'den bu yana Washington DC'de meydana gelen en ölümcül havacılık kazası olarak kayıtlara geçen kazanın ardından başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

ÖLEN 67 KİŞİNİN KALINTILARI SUDAN ÇIKARILDI

ABD Müşterek Muharip Komutanlığı (UCC) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 67 kişinin cansız bedenine ait kalıntıların nehirden çıkarıldığı belirtildi.

BİRİ HARİÇ TAMAMININ KİMLİĞİ TEŞHİŞ EDİLDİ

Yetkililer bir kişi hariç hayatını kaybeden 66 kişinin kimliğinin teşhis edildiği aktarıldı. Ekiplerin uçağın enkazına ait parçaları sudan çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü, daha sonra helikoptere ait parçaların çıkarılacağı ifade edildi. Kazaya ilişkin ön soruşturma raporunun 30 gün içinde yayınlanması bekleniyor.