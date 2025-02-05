Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netahyahu mesajı net bir şekilde verdi! İsrail, Gazze'de katliama kaldığı yerden devam edecek

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Mesajı verdi, katliama devam edecek
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
Bakan Fidan: Erdoğan-Şara zirvesinde YPG'nin nasıl çözüleceği ele alındı

Ankara'daki 3,5 saatlik zirveye damga vuran başlık

ABD'yi sarsan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ceset kalıntıları sudan çıkarıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Washington DC'de meydana gelen en ölümcül uçak kazası olarak kayıtlara geçen, yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığı kazada ölen 67 kişiye ait ceset parçaları Potomac Nehri'nden çıkarıldı. Uçağın enkazına ait parçaların ardından helikoptere ait parçalar da sudan çıkarılacak.

ABD'de Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan ve içinde 64 kişi bulunan American Airlines yolcu uçağı ile 3 askerin bulunduğu Sikorsky UH-60 Black Hawk askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. 1982'den bu yana Washington DC'de meydana gelen en ölümcül havacılık kazası olarak kayıtlara geçen kazanın ardından başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

ABD'deki en ölümcül uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ceset kalıntıları sudan çıkarıldı

ÖLEN 67 KİŞİNİN KALINTILARI SUDAN ÇIKARILDI

ABD Müşterek Muharip Komutanlığı (UCC) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 67 kişinin cansız bedenine ait kalıntıların nehirden çıkarıldığı belirtildi.

BİRİ HARİÇ TAMAMININ KİMLİĞİ TEŞHİŞ EDİLDİ

Yetkililer bir kişi hariç hayatını kaybeden 66 kişinin kimliğinin teşhis edildiği aktarıldı. Ekiplerin uçağın enkazına ait parçaları sudan çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü, daha sonra helikoptere ait parçaların çıkarılacağı ifade edildi. Kazaya ilişkin ön soruşturma raporunun 30 gün içinde yayınlanması bekleniyor.

ABD'yi sarsan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ceset kalıntıları sudan çıkarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türk futbol tarihine geçen an
img

Erzakları yerden toplamaya çalışan yaşlı adam yürek burktu
img

Tonlarca altın aldılar! Aralarında Türkiye de var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Otel yangınında 8 yakınını kaybeden AK Partili Güler ilk kez konuştu

Otel yangınında 8 yakınını kaybeden AK Partili Güler ilk kez konuştu
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an

Türk futbol tarihine geçen an
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
Hamas'tan 'Gazze'yi devralacağız' diyen Trump'a jet yanıt

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.