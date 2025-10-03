Vücut geliştirmeci çiftin kıskançlık kavgası kanlı bitti: Biri mezarda diğeri hapiste

Brezilya'nın Chapeco kentinde, dünyaca ünlü şampiyon vücut geliştirmeci çiftin kıskançlık krizleri trajediyle sonuçlandı. 43 yaşındaki Carvalho Aita, kıskançlık nedeniyle tartıştığı 41 yaşındaki eşi Valter de Vargas Aita'yı mutfak bıçağıyla 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORDU

Mart ayından bu yana eşini takip ettiği belirtilen kadın sporcu, olay günü de eşini başka kadınlarla aldatmakla suçladı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Carvalho Aita, mutfak bıçağıyla eşine saldırdı. Ağır yaralanan Valter de Vargas Aita, evden çıkıp yardım istemek istedi ancak apartman koridorunda kan kaybından hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay sonrası evden ayrılan kadın, kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Carvalho Aita tutuklanarak cezaevine gönderildi.