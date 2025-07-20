Viranşehir-Siverek Karayolunda Trafik Kazası: 11 Yaralı

Viranşehir-Siverek Karayolunda Trafik Kazası: 11 Yaralı
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Viranşehir-Siverek karayolu üzerinde tarım işçilerini taşıyan iki pikabın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Viranşehir- Siverek karayolunda tarım işçilerini taşıyan iki pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir- Siverek karayolunda Karakeçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Siverek kırsalına domates toplamaya giden ve işten dönüş yolunda olan tarım işçilerini taşıyan, plakaları henüz öğrenilemeyen iki pikap kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki işçiler yola savruldu. Kazada Müjgan D. (22), Zilan D. (18), Esmanur K. (16), Rahime K. (15), Büşra D. (17), Eylül İ. (15), Sedanur S. (17), Büşra İ. (19), Ramira E. (43), Birgül A. (17) ve Emine S. (19) yaralandı

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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