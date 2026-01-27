Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu

Litvanya'da bulunan Vilnius Havalimanı'nda uçuşlar bir kez daha balonlar tehdidi nedeniyle geçici olarak durduruldu.

BALONLAR NEDENİYLE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Vilnius Havalimanı'nda uçuşlar bir kez daha askıya alındı. Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Sözcüsü, Belarus'tan geldiği düşünülen balonlar nedeniyle havalimanındaki uçuşların yerel saatle 19.05'te askıya alındığını belirterek, 20.05'te uçuşların yeninde başlatılmasının planlandığını ifade etti.

3 ARALIK'TA DA DURDURULMUŞTU

Belarus sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan havaalanında uçuşlar, Ekim 2025'ten bu yana benzer olaylar nedeniyle 10'dan fazla kez askıya alındı. Havaalanındaki uçuşlar, en son 3 Aralık'ta durdurulmuştu. Litvanya, uçuşlardaki aksamanın komşu Belarus'tan kaçak sigara taşıyan hava balonları nedeniyle yaşandığını savunmuş, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu bu uygulamaya izin vermekle suçlayarak, bunu bir "hibrit saldırı" olarak nitelendirmişti.