Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu

2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Pelin Karahan ile iş insan Bedri Güntay, 3 yıllık kirasını peşin ödedikleri ev sahibiyle davalık oldu.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNE UYMADILAR İDDİASI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat-Açelya Öztürk çifti 2020 yılında evlerini Pelin Karahan ile Bedri Güntay çiftine kiraladı. Kira sözleşmesinin imzalanmasından yaklaşık iki ay sonra taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde, kiralanan villanın 18 Eylül 2023 tarihinde tahliye edilmesi kararlaştırıldı ve tahliye taahhütnamesi imzalanarak Öztürk ailesine teslim edildi. Ancak ünlü çift tahliye tarihinde evden taşınmayınca ev sahibi de icra takini başlattı. Güntay çifti sözleşmedeki imzanın kendilerine ait olmadığını belirterek icra takibine itiraz etti. Öztürk ailesi de itirazın iptali ve evin tahliye edilmesi için dava açtı. İki tarafın davası Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki yargılaması devam ediyor.

3 İCRA TAKİBİ 2 DAVA

Ev sahibi, bunun yanı sıra Güntay çiftinin kendilerini kira konusunda da mağdur ettiklerini ve bunun için de 3 icra takibi ile 2 dava açtıklarını söyledi. Aile aynı zamanda satmak istedikleri villa için "satılıktır" tabelası asmak istediklerini ancak Güntay ailesinin izin vermeyerek müşterilere de villayı göstermediklerini ileri sürdü.

BEDRİ GÜNTAY: EVE 500 BİN DOLAR MASRAF YAPTIK, 4 KAT KİRA ARTIŞI İSTEDİLER

Ev sahibiyle mahkemelik olan Bedri Güntay ise yaşananların ardından yaptığı açıklamada "Biz eve taşındığımızda zaten 3 yıllık kirayı peşin ödedik. Evi satın alma niyetiyle oturduğumuz için de içine 500 bin dolar masraf yapmıştık. Daha sonra ev sahibi 2 kat fiyat artışı teklifimizi enflasyon artışını öne sürerek kabul etmedi. 4 kat artış istedi. Evi satmak için başta istediği rakamı da korkunç bir rakama çıkardı. Elimizden gelen iyi niyeti gösterdik ama aynı tavrı görmedik. Zaten ev arıyoruz, çıkacağız" ifadelerini kullandı.