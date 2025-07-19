Vietnam'da tur teknesi alabora oldu: 27 ölü
Vietnam'ın Halong Körfezi'nde 53 kişiyi taşıyan tur teknesinin fırtına nedeniyle alabora olması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti.
Vietnam'da tekne faciası yaşandı.
TUR TEKNESİ ALABORA OLDU: 27 ÖLÜ
Ülkenin güneyindeki Halong Körfezi'nde 53 kişiyi taşıyan tur teknesinin fırtına nedeniyle alabora olması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti.
11 KİŞİ SAĞ KURTARILDI
Devlete bağlı Vietnam Haber Ajansı'nın yerel yetkililere dayandırdığı haberde, kurtarma ekiplerinin 11 kişiyi sağ kurtardığı ve ölenlerin 8'inin çocuk olduğu bildirildi.
WİPHA TAYFUNU GELECEK HAFTA VİETNAM'A ULAŞACAK
Bu yıl Güney Çin Denizi'ni vuran üçüncü tayfun olan Wipha'nın gelecek haftanın başlarında Vietnam'ın kuzey kıyılarına ulaşması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa